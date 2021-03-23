МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром немного снижается по отношению к доллару, инвесторы оценивают последствия новых карантинных ограничений в Европе на темпы восстановления экономики региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1923 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1931 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 91,88 пункта. Эксперт объяснил, почему россияне боятся 5G

В понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами регионов дальнейших шагов по ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Ранее дополнительные ограничения на четыре недели были введены в 16 департаментах Франции.

Продление мер социальной дистанции и ограничений торговой деятельности создают дополнительные риски для восстановления экономической активности в Европе, что, в свою очередь, оказывает давление на евро.

Аналитики банка JPMorgan считают, что расхождение в подходе к политике мировых банков оказывает определенное влияние на динамику валютных рынков. В то же время, несмотря на рост курса доллара, который наблюдался в последнее время, глобальный оптимизм позволит снизить ориентированность рынка на доллар.

Позднее во вторник на динамику доллара может повлиять статистика по США. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США уменьшились на 6,5% в месячном выражении, до 875 тысяч.