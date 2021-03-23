МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник существенно снижается вслед за негативной динамикой на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.13 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,3%, до 4,0885 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 0,57% — до 9108,5 доллара, алюминия — на 0,29%, до 2272 долларов, цинка — на 1,02%, до 2866 долларов за тонну. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Давление на стоимость меди оказывает снижение основных индексов Азии в пределах 1,8%. АТР является крупнейшим потребителем промышленного металла, поэтому состояние региона отражается на его котировках.

На рынке преобладают опасения за краткосрочные перспективы восстановления экономики. Инвесторов беспокоит ускорение инфляции, которое впоследствии может привести к приостановке программ поддержки экономики в период пандемии.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на введение дополнительных карантинных ограничений в некоторых странах Европы. Так, в Германии карантин был продлен до 18 апреля, а во Франции на четыре недели были введены дополнительные ограничения для ряда департаментов.