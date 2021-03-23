Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизится по основным индексам в начале дня на негативном внешнем фоне, полагают аналитики.
Снижение котировок нефти и зарубежных площадок будут давить на рублевые активы, считают они.
ПРОГНОЗЫ
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом", — указывает Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал".
Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3470-3480 пунктов.
Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что во вторник американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и нефть, что сулит негативное открытие российского рынка. Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские акции в целом смотрятся довольно сильно, добавляет он.
ВНЕШНИЙ ФОН
Фондовые индексы США в основном выросли в понедельник на снижении доходности гособлигаций, которая ранее подскочила до максимума с января 2020 года.
Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют до 0,4%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,61%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 1,77%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,24%.
Стоимость нефти теряет 1,04%, до 63,95 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро снижается на 0,07% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1926 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций закрыл торги разнонаправленно по основным индексам — за счёт ослабления рубля индекс Мосбиржи умеренно вырос.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника увеличился на 0,4%, до 3489,07 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,44%, до 1467,62 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833298305.html