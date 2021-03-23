МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизится по основным индексам в начале дня на негативном внешнем фоне, полагают аналитики.

Снижение котировок нефти и зарубежных площадок будут давить на рублевые активы, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом", — указывает Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3470-3480 пунктов. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что во вторник американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и нефть, что сулит негативное открытие российского рынка. Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские акции в целом смотрятся довольно сильно, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые индексы США в основном выросли в понедельник на снижении доходности гособлигаций, которая ранее подскочила до максимума с января 2020 года.

Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют до 0,4%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,61%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 1,77%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,24%.

Стоимость нефти теряет 1,04%, до 63,95 доллара за баррель сорта Brent. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Курс евро снижается на 0,07% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1926 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрыл торги разнонаправленно по основным индексам — за счёт ослабления рубля индекс Мосбиржи умеренно вырос.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника увеличился на 0,4%, до 3489,07 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,44%, до 1467,62 пункта.