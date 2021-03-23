МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь)
|4,7%
|4,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль)
|-20 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь)
|-114 тыс
|-167 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (январь)
|5,1%
|5,2%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|11:45
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|12:55
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март)
|-24
|-20
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|14:50
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (4кв2020)
|-178,5 млрд долл
|-189,9 млрд долл
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (февраль)
|923 тыс
|875 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль)
|4,3%
|-6,5%
|17:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|20:25
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|21:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|22:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа ЛСР — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 2020
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (16.04.2021, в заочной форме)
|9,07 (ао, ап) — див-д 2019
|0,73 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 27.04.2021) — див-д 2020
|RUB
|Газпром — СД (об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке, состоянии работы по обеспечению ресурсной базы, по геологическому изучению недр и геологоразведке)
|RUB
|Полюс — СД (вопрос об оценке выполнения показателей эффективности деятельности, установленных для программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена)
https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833298344.html