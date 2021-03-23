МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:15 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь) 4,7% 4,9%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль) -20 тыс  
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь) -114 тыс -167 тыс
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (январь) 5,1% 5,2%
11:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
11:45 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
12:55 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март) -24 -20
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
14:50 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (4кв2020) -178,5 млрд долл -189,9 млрд долл
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 USD США — Продажи нового жилья (февраль) 923 тыс 875 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль) 4,3% -6,5%
17:10 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
20:25 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
21:45 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
22:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа ЛСР — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 2020    
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (16.04.2021, в заочной форме) 9,07 (ао, ап) — див-д 2019 0,73 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 27.04.2021) — див-д 2020
  RUB Газпром — СД (об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке, состоянии работы по обеспечению ресурсной базы, по геологическому изучению недр и геологоразведке)    
  RUB Полюс — СД (вопрос об оценке выполнения показателей эффективности деятельности, установленных для программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена)    