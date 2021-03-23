МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов вторника на негативном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника снижался на 0,24% — до 3480,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1458,72 пункта. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,15% — до 63,88 доллара за баррель.