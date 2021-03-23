2021-03-23T10:17:57+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833298536.html
Российский рынок акций снижается в начале дня
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Основные фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов вторника на негативном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника... ПРАЙМ, 23.03.2021
торги, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов вторника на негативном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника снижался на 0,24% — до 3480,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1458,72 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,15% — до 63,88 доллара за баррель.