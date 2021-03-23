МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник утром усиливает снижение к доллару и евро вслед за падением цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.19 мск повышался на 28 копеек – до 75,22 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 89,71 рубля.

На открытии курс доллара рос всего на 2 копейки, а евро почти не менялся к рублю. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Нефть марки Brent дешевеет уже на 1,2% — до 63,9 доллара за баррель.

Как отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, ближайший фьючерс на Brent торгуется уже чуть ниже 64 долларов за баррель, а валюты развивающихся экономик снижаются.

"В результате доллар в рамках утренней сессии вернулся выше 75 рублей. Закрепление выше данного уровня будет сигнализировать о слабости национальной валюты и возможном продолжении ее ослабления", — говорит аналитик.

"При этом сдерживающим фактором для роста американской валюты станет приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта, что повышает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. На наш взгляд, данный фактор может удержать доллар под верхней границей диапазона 73-75 рублей в рамках ближайших сессий", — добавил он.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отмечает, что доллар пробил вверх боковой коридор 73-74,7 рубля, в котором он торговался с декабря прошлого года. Поезда с российским лесом и углем не могут попасть в Китай

"Причин резкого ослабления рубля несколько. Прежде всего, это усилившиеся риски введения жестких санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает возможность отключения России от системы SWIFT. Если раньше эта угроза рассматривалась как гипотетическая, то теперь вероятность такой меры нарастает", — говорит он.

Теперь, по словам аналитика, техническим сопротивлением росту доллара выступает район 76 рублей, — на этом рубеже снижение курса рубля должно приостановиться или хотя бы замедлиться.