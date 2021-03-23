МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Согаз" приобрел 6,25% акций "Сибур Холдинга", косвенно принадлежавших главе "Новатэка", председателю совета директоров "Сибур Холдинга" Леониду Михельсону, сообщает "Сибур". В результате Михельсон снизил свою долю косвенного распоряжения в уставном капитале "Сибур Холдинга" до 27,8%, а эффективную долю владения — до 42,23%.

"ПАО "Сибур Холдинг"… получило уведомление о том, что 16 марта 2021 года АО СОГАЗ приобрело права на 100% акций ООО "Траст 3", которому принадлежит 6,25% акций компании" — говорится в сообщении.

Как отмечается в материалах компании, доля Михельсона в косвенном распоряжении снижена с 34,0823% до 27,8342%. Как рассчитать налог на банковский вклад

"Таким образом эффективная доля владения "Сибуром" Михельсона снизилась до 42,23%. В результате сделки не происходит нарушений ковенант и других ограничений на уровне ПАО "Сибур Холдинг" или в отношениях между акционерами компании. Михельсон остается основным акционером компании и продолжит возглавлять ее совет директоров", — добавляется в сообщении.

После сделки Михельсон владеет 42,23% акций "Сибура", Геннадий Тимченко — 17%, действующий и бывший менеджмент "Сибур Холдинга" – 14,5%, китайская Sinopec — 10%, Фонд Шелкового пути — 10%, "Согаз" – 6,25%.