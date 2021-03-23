МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник ощутимо снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 2,16%, до 7,33 доллара, "Новатэка" — на 1,23%, до 188,95 доллара, "Лукойла" — на 2,53%, до 79,73 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,73%, до 5,8 доллара, "Газпром нефти" — на 3,67%, до 24,27 долларов. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 1,63%, до 29,89 доллара, "Северстали" — 1,14%, до 18,61 доллара, НЛМК — на 1,37%, до 28,82 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,19%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 2,87%, до 15,09 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 2,36%, до 57,9 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 1,64%, до 8,89 доллара, "Магнита" — на 0,84%, до 15,31 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 1,18%, до 3,5 доллара.