2021-03-23T11:52:22+03:00
2021-03-23T11:52:22+03:00
2021-03-23T11:52:22+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833299997.html
Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,36 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника... ПРАЙМ, 23.03.2021
торги, доллар, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83225/87/832258790.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/87/832258790.jpg
https://1prime.ru/images/83225/87/832258789.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/87/832258789.jpg
https://1prime.ru/images/83225/87/832258788.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/87/832258788.jpg
https://1prime.ru/energy/20210323/833299851.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 75,00 копейки, составив 75,3585 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,6085 рубля за доллар.