МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 75,00 копейки, составив 75,3585 рубля, свидетельствуют данные биржи. Последствия утечки на нефтепроводе под Саратовом устранены

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,6085 рубля за доллар.