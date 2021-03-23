МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс рубля сдает позиции к основным инвалютам, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 11.59 мск вторника рос на 59 копеек – до 90,01 рубля, курс доллара — на 72 копеек, до 75,66 рубля. Как рассчитать налог на банковский вклад

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,72% — до 63,51 доллара за баррель.