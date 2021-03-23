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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833300136.html
Евро поднялся выше 90 рублей
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https://россиясегодня.рф
. Курс рубля сдает позиции к основным инвалютам, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 11.59 мск... ПРАЙМ, 23.03.2021
торги, курсы валют, евро, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс рубля сдает позиции к основным инвалютам, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.59 мск вторника рос на 59 копеек – до 90,01 рубля, курс доллара — на 72 копеек, до 75,66 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,72% — до 63,51 доллара за баррель.