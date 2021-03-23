МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник вслед за падением на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.39 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,51%, до 6691,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 5934,5 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 14575,75 пункта. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Инвесторы обратили внимание на динамику закрытия бирж Азии. Так, основные индексы АТР снизились по итогам торгов вторника в пределах 1,5%. Давление на рынки Азии оказывает ухудшение отношений Китая с Западом.

В понедельник главы МИДа ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне. МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.

Тем временем безработица в Великобритании в ноябре-январе снизилась до 5% с 5,1% в октябре-декабре 2020 года. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 5,2%. При этом, несмотря на снижение показателя, аналитики ING, прогноз которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают, что уровень безработицы в Британии к концу года может достичь 6-6,5%.