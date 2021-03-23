2021-03-23T13:51:25+03:00
2021-03-23T13:51:25+03:00
2021-03-23T13:51:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833301319.html
Официальный курс евро на среду вырос до 89,77 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,11 рубля — до 89,767 рубля, курс доллара — на 75 копеек — до 75,3585 рубля, следует из данных Банка России... ПРАЙМ, 23.03.2021
курсы валют, торги, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,11 рубля — до 89,767 рубля, курс доллара — на 75 копеек — до 75,3585 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 91,18 копейки, составив 81,8423 рубля.