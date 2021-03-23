МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,11 рубля — до 89,767 рубля, курс доллара — на 75 копеек — до 75,3585 рубля, следует из данных Банка России. Банк России модернизирует банкноты

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 91,18 копейки, составив 81,8423 рубля.