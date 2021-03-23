МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Текущее ослабление рубля связано в основном с опасениями новых санкций США, которые могут затронуть российский госдолг, заявил РИА Новости аналитик "Универ Капитала" Сергей Дроздов.

Согласно данным Мосбиржи, во вторник курс доллара превысил отметку в 76 рублей впервые с 4 февраля текущего года, а евро поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта.

"Основной момент – это санкционные ожидания. Рубль у нас резко стал сдавать позиции после риторики Байдена в отношении России. Сейчас рынки ждут, что на текущей неделе могут быть объявлены новые санкции, есть опасения, что введут санкции на новый долг", — сказал Дроздов.

Он напомнил, что прошлая администрация США избегала подобных мер, имея в виду, что это ударит по американским инвесторам. "У нас хоть и небольшая доля иностранных инвесторов, но в основном это американцы, и в основном это Black Rock (одна из крупнейших инвесткомпаний в мире со штаб-квартирой в Нью-Йорке — ред.) Как это все будет выглядеть, посмотрим", — отметил эксперт. Как рассчитать налог на банковский вклад

Если санкции в отношении российского госдолга все же будут введены, это еще больше ослабит позиции рубля. Дроздов не исключает, что доллар может подскочить до 78 рублей. При этом впоследствии курс постепенно вернется в район 73 рублей за доллар.

"Пока не было байденовских заявлений, рубль вел себя относительно стабильно, несмотря на то, что нефть откатывалась от годовых максимумов. Без санкционных опасений рубль мог бы колебаться в районе 73-74 рубля к доллару", — предполагает эксперт.

Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали, и что США поддерживают контакт с российским руководством.

Кроме того, в начале марта агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что США и Великобритания рассматривают возможность новых санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.