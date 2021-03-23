Фьючерсы на индексы США снижаются в ожидании выступления главы ФРС
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,41%, до 32486 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,07%, до 13081,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,35%, до 3916,12 пункта.
Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают выступления Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса США. Инвесторы ожидают получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва.
"Есть впечатление, что вопрос рефляции сталкивается с некоторыми препятствиями. Вероятно, мы находимся на этапе циклического восстановления, но может, мы забегаем вперед. Это пауза для размышления о том, насколько быстрым будет восстановление на самом деле", — отметил менеджер по управлению активами в Invesco Себастьян Мэки (Sebastian Mackay), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Кроме того, позднее во вторник министерство торговли США обнародует данные о продажах новых домов в США в феврале. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США уменьшились на 6,5% в месячном выражении, до 875 тысяч.
https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833302597.html