МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Центробанк оценил потребность в банкнотах с более высоким номиналом

По состоянию на 15.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,41%, до 32486 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,07%, до 13081,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,35%, до 3916,12 пункта.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают выступления Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса США. Инвесторы ожидают получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва.

"Есть впечатление, что вопрос рефляции сталкивается с некоторыми препятствиями. Вероятно, мы находимся на этапе циклического восстановления, но может, мы забегаем вперед. Это пауза для размышления о том, насколько быстрым будет восстановление на самом деле", — отметил менеджер по управлению активами в Invesco Себастьян Мэки (Sebastian Mackay), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, позднее во вторник министерство торговли США обнародует данные о продажах новых домов в США в феврале. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США уменьшились на 6,5% в месячном выражении, до 875 тысяч.