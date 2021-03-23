МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Бумаги шведского автоконцерна Volvo Group теряют в ходе торгов 7% стоимости после предупреждения компании о том, что на её производство во втором квартале значительно повлияет дефицит полупроводников, следует из данных торгов и сообщения группы.

По состоянию на 15.46 мск цена акций Volvo снижалась на 6,99%, до 219,5 шведской кроны.

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Ранее компания сообщила на своем сайте, что "глобальная нехватка полупроводников заметно повлияет на производство Volvo Group во втором квартале" — в начале квартала группа введет дни остановки на производстве грузовиков во всем мире, что в целом может составить от двух до четырех недель, отмечает компания, при этом могут быть затронуты и другие подразделения.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге. Число сотрудников превышает 96 тысяч человек.