МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (март) 46,3  
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,2% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,7% 0,8%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль) 0,7% 0,7%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 56,1 56,5
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 45,6 45,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 60,7 60,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 45,7 46,2
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 57,9 57,7
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 48,8 49,1
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 45,7 46
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 49,6  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 54,9 54,9
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 49,5  
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,32%  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль) 1,3% 0,6%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль) 3,4% 0,8%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 58,6 59,3
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 59,5  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 59,8 60
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,396 млн барр -0,908 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,624 млн барр  
20:45 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    