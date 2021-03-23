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2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833304009.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 марта

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. Ожидаемые в среду, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка... ПРАЙМ, 23.03.2021

новости, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60