МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций заметно снижается по основным индексам на ухудшении внешнего фона, в том числе падении нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.24 мск снижается на 0,96%, до 3455,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,26%, до 1434,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 93 копейки, до 75,87 рубля, курс евро – на 73 копейки, до 90,15 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4%, до 62 долларов за баррель.

По оценке Андрея Кочеткова из компании "Открытие брокер", взаимные санкционные претензии между европейскими странами и Китаем давят на фондовые рынки и, в том числе, на российский. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

"Плюс нефть продолжает своё движение вниз на опасениях длительной стагнации спроса в Европе. Впрочем, китайский спрос также может пострадать, если обмен санкционными любезностями продолжится", — добавляет он.

"Дополнительное давление на российские акции оказывают снижение цен на нефть и возрастающие санкционные риски. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российские власти рассматривают возможность отключения страны от системы SWIFT, считая такое развитие событий хоть и не очень вероятным, но все же реальным", — добавляет Игорь Додонов из "Финама".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок – акции ЛСР (-3,37%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,25%), обыкновенные акции "Мечела" (-3,11), бумаги "Россетей" (обыкновенные акции снижаются в цене на 2,78%, префы – на 1,76%) акции НЛМК (-2,3%), а также расписки Mail.Ru (-2,27%), "Ленты" (-1,99%), акции "Лукойла" (-197%) и "Аэрофлота" (-1,79%).

В лидерах роста – акции "Эн+ груп" (+4,4%), "Фосагро" (+3,37%), префы "Транснефти" (+1,36%), акции "Новатэка" (+1,14%), "ВСМПО-Ависмы" (+1,04%), а также "Эталона" (+0,84%), "Акрона" (+0,74%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,56%). Акции "Русала" обновили максимум, и это не предел

ПРОГНОЗЫ

"В техническом плане картина рынка пока укладывается в рамки консолидации в широком диапазоне. Лишь при падении индекса Мосбиржи ниже 3380-3400 пунктов можно ждать усиления сигналов на продажу", — считает Кочетков.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на установленном в пятницу двухнедельном минимуме 3449 пунктов, у индекса РТС следующая поддержка находится на отметке 1420 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС мир инвестиций".

"Даже при стабилизации внешнего фона мы способны продолжить снижение из-за неопределенности с размером потенциального ущерба от еще необъявленных санкций, что само по себе уже наносит определенный вред рыночной и финансово-экономической стабильности, хотя и носящий краткосрочный и по большей части эмоциональный характер", — заключает аналитик.