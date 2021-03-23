МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник демонстрируют отрицательную динамику после выхода статистики рынка недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов. В России появится новая особая экономическая зона

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,3%, до 32631,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 13317,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3931,2 пункта.

Инвесторы оценивают данные о продажах новых домов в стране в феврале, которые упали на 18,2%. Показатель достиг при этом 775 тысяч при прогнозе в 875 тысяч.

Влияет на торги и заметное укрепление курса доллара. В основном такая динамика связана с ослаблением евро в связи с ситуацией вокруг коронавируса в Европе. Более дорогой доллар снижает относительный доход компаний-экспортеров.

Трейдеры также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса. Рынки ожидают подсказок регулятора по поводу дальнейшей монетарной политики.