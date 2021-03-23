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https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833304540.html
Американские индексы снижаются на данных рынка недвижимости
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Фондовые индексы США во вторник демонстрируют отрицательную динамику после выхода статистики рынка недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.37 мск... ПРАЙМ, 23.03.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник демонстрируют отрицательную динамику после выхода статистики рынка недвижимости в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,3%, до 32631,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 13317,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3931,2 пункта.
Инвесторы оценивают данные о продажах новых домов в стране в феврале, которые упали на 18,2%. Показатель достиг при этом 775 тысяч при прогнозе в 875 тысяч.
Влияет на торги и заметное укрепление курса доллара. В основном такая динамика связана с ослаблением евро в связи с ситуацией вокруг коронавируса в Европе. Более дорогой доллар снижает относительный доход компаний-экспортеров.
Трейдеры также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса. Рынки ожидают подсказок регулятора по поводу дальнейшей монетарной политики.