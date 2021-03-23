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Золото усилило темп снижения на росте доллара
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Стоимость золота продолжает снижаться во вторник на укреплении американской валюты и увеличении доходности госдолга США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск... ПРАЙМ, 23.03.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает снижаться во вторник на укреплении американской валюты и увеличении доходности госдолга США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65%, или на 11,25 доллара, до 1726,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,98%, до 25,258 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота по-прежнему оказывает рост курса доллара и доходности гособлигаций США, так как при таком раскладе драгметалл становится дороже для держателей иностранной валюты.
В то же время инвесторы ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса. Рынки ожидают подсказок регулятора по поводу дальнейшей монетарной политики.