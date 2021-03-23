МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает снижаться во вторник на укреплении американской валюты и увеличении доходности госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Рубль страдает от продаж российских госбумаг

По состоянию на 18.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65%, или на 11,25 доллара, до 1726,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,98%, до 25,258 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота по-прежнему оказывает рост курса доллара и доходности гособлигаций США, так как при таком раскладе драгметалл становится дороже для держателей иностранной валюты.

В то же время инвесторы ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса. Рынки ожидают подсказок регулятора по поводу дальнейшей монетарной политики.