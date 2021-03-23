МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару усилил темпы снижения во вторник вечером в связи с возрастающими сомнениями в быстром восстановлении экономики Европы из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает снижаться на рисках падения спроса

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару сокращается до 1,1875 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1931 доллара, или на 0,47%. Утром евро стоил около 1,1923 доллара, днем — 1,1895 доллара. Курс доллара к иене снижается до 108,64 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,46%, до 92,16 пункта.

Риски экономики Европы в свете ситуации с коронавирусом давят на курс евро. Так, ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля.

Опасения ужесточения карантинных мер сдерживают склонность трейдеров к риску. Так, основные фондовые биржи в мире в целом показывают снижение, сырьевые товары — нефть и медь — также опускаются в цене.

Важным событием дня для трейдеров валютного рынка теперь также станет выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Джером Пауэлл выступит перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса. Инвесторы ожидают от главы ФРС подсказок о дальнейшей политике регулятора.