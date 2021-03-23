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https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833305533.html
Российский рынок акций снизился вслед за нефтью и рублем
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Российский рынок акций снизился во вторник по основным биржевым индексам, отыгрывая провал нефтяных цен и курса рубля, свидетельствуют данные торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи на... ПРАЙМ, 23.03.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по основным биржевым индексам, отыгрывая провал нефтяных цен и курса рубля, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,63% до 3467,21 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,18% до 1435,67 пункта. Различная динамика индексов объясняется ростом курса доллара более чем на 1 рубль, до 76,03 рубля.
Нефть вечером теряет в цене 4,5%, опускаясь до 61,7 доллара за баррель сорта Brent.