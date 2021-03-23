МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по основным биржевым индексам, отыгрывая провал нефтяных цен и курса рубля, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает снижаться на рисках падения спроса

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,63% до 3467,21 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,18% до 1435,67 пункта. Различная динамика индексов объясняется ростом курса доллара более чем на 1 рубль, до 76,03 рубля.

Нефть вечером теряет в цене 4,5%, опускаясь до 61,7 доллара за баррель сорта Brent.