МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, подорожали лишь расписки "Новатэка", свидетельствуют данные торговой площадки. Нефть сильно падает в цене

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,29%, до 7,47 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,58%, до 192,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 3,52%, до 78,92 доллара, "Газпрома" — на 1,08%, до 5,84 доллара, а "Газпром нефти" — на 5,16%, до 23,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,88%, до 29,21 доллара, "Северстали" — на 3,82%, до 18,11 доллара, расписки НЛМК подешевели на 4,11%, до 28,02 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 2,12%, до 0,95 доллара, Сбербанка — подешевели на 4,57%, до 14,82 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 4,72%, до 56,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" упала на 2,52%, до 8,9 доллара, "Магнита" — на 3,24%, до 14,94 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 4,28%, до 3,25 доллара.