Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне снижением котировок
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, подорожали лишь расписки "Новатэка", свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,29%, до 7,47 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,58%, до 192,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 3,52%, до 78,92 доллара, "Газпрома" — на 1,08%, до 5,84 доллара, а "Газпром нефти" — на 5,16%, до 23,9 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,88%, до 29,21 доллара, "Северстали" — на 3,82%, до 18,11 доллара, расписки НЛМК подешевели на 4,11%, до 28,02 доллара.
Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 2,12%, до 0,95 доллара, Сбербанка — подешевели на 4,57%, до 14,82 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 4,72%, до 56,5 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" упала на 2,52%, до 8,9 доллара, "Магнита" — на 3,24%, до 14,94 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 4,28%, до 3,25 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210323/833305924.html