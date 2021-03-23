МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись в основном в минусе из-за рисков третьей волны пандемии для восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился вслед за нефтью и рублем

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,4%, до 6699,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 5945,3 пункта, а DAX вырос на 0,03%, до 14662,02 пункта.

Инвесторы были больше склонны к уходу от риска в свете новостей по поводу пандемии коронавируса. Так, карантинные меры были продлены в Германии. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля.

Падение нефтяных цен также сдержало индексы региона. Котировки нефти до закрытия торгов Европы падали примерно на 3-4%, а после закрытия — на 5-6%. В результате акции британской BP подешевели на 3,7%, итальянской Eni — на 1,6%.

Не дала заметной поддержки британскому FTSE 100 статистика по рынку труда Великобритании. Безработица в королевстве в ноябре-январе снизилась до 5% с 5,1% в октябре-декабре 2020 года, хотя ожидался ее рост до 5,2% — максимума с августа-октября 2015 года.