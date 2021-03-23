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Американские биржи закрылись в минусе, невзирая на заверения властей
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Биржи США закрылись во вторник в минусе, невзирая на заверения министра финансов Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла относительно восстановления экономики, свидетельствуют... ПРАЙМ, 23.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись во вторник в минусе, невзирая на заверения министра финансов Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла относительно восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow (DJIA) упал на 0,94% до 32422,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,77% до 3910,43 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,11% до 13227,70 пункта.
Йеллен обещала во вторник в ходе показаний в конгрессе быструю разработку нового пакета мер по поддержке экономики. Пауэлл, в свою очередь, повторил традиционную формулировку ФРС о том, что центробанк будет поддерживать экономику "столько, сколько потребуется".