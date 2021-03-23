ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись во вторник в минусе, невзирая на заверения министра финансов Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла относительно восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Йеллен и Пауэлл призвали к дальнейшим мерам по поддержке экономики США

Промышленный индекс Dow (DJIA) упал на 0,94% до 32422,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,77% до 3910,43 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,11% до 13227,70 пункта.

Йеллен обещала во вторник в ходе показаний в конгрессе быструю разработку нового пакета мер по поддержке экономики. Пауэлл, в свою очередь, повторил традиционную формулировку ФРС о том, что центробанк будет поддерживать экономику "столько, сколько потребуется".