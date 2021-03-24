2021-03-24T08:06:02+03:00
2021-03-24T08:06:25+03:00
2021-03-24T08:06:02+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210324/833306838.html
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к обеим основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а... ПРАЙМ, 24.03.2021
торги, валюты, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210320/833283986.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к обеим основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приближается к отметке 77 рублей.
Курс евро расчетами "завтра" на 07.49 мск среды рос на 61 копейку — до 91,07 рубля, курс доллара — на 51 копейку, до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
На старте торгов доллар снижался к рублю на 8 копеек, а евро — на 4 копейки.
При этом майский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,15% — до 60,88 доллара за баррель. Во вторник котировки обвалились более чем на 6%.