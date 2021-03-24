МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к обеим основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приближается к отметке 77 рублей. Как рассчитать налог на банковский вклад

Курс евро расчетами "завтра" на 07.49 мск среды рос на 61 копейку — до 91,07 рубля, курс доллара — на 51 копейку, до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

На старте торгов доллар снижался к рублю на 8 копеек, а евро — на 4 копейки.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,15% — до 60,88 доллара за баррель. Во вторник котировки обвалились более чем на 6%.