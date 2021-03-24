МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару немного опускается, в то время инвесторы предпочитают более надежные активы на фоне неопределенности с коронавирусом, особенно в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,1843 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1849 доллара; курс доллара к иене опускается до 108,54 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,1%, до 92,43 пункта. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю оказалось на 8% выше, чем неделей ранее, а число смертей — на 3%. ВОЗ также отмечает, что число подтвержденных случаев коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд.

В связи с этим в Германии и Франции были ужесточены карантинные ограничения. Так, во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля. Подобные меры замедляют темпы роста экономики.

На дальнейшую динамику курса евро может повлиять макростатистика. Исследовательская организация Markit Economics позднее в среду опубликует предварительную оценку индекса деловой активности (PMI) стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в марте поднялся до 49,1 пункта с 48,8 пункта в феврале.