МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (март)
|45,8
|46,5 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,2%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,7%
|0,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,7%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|56,1
|56,5
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|45,6
|45,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|60,7
|60,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|45,7
|46,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|57,9
|57,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|48,8
|49,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|45,7
|46
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|49,6
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|54,9
|54,9
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|49,5
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,32%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|1,3%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|3,4%
|0,8%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|58,6
|59,3
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|59,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|59,8
|60
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,396 млн барр
|-0,908 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,624 млн барр
|20:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/Financial_market/20210324/833307263.html