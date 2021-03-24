МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром коррекционно растет после значительного снижения, на 1,5%, днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.09 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,83%, до 4,0617 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника снизилась на 1,41%, до 8980 долларов, алюминия — на 2,31%, до 2219,5 доллара, цинка — на 0,96%, до 2838,5 доллара за тонну. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Распродажа меди как металла, используемого в промышленном производстве, накануне была вызвана ситуацией с коронавирусом. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о четвертой неделе роста заболеваемости в мире. За последнюю неделю же количество новых случаев оказалось на 8% выше, чем неделей ранее, а число смертей — на 3%.

Подобная статистика может побудить отдельные страны мира ввести новые социально-экономические ограничения, а значит, снизить спрос на медь.