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Российский рынок акций с утра снижается на подешевевшей нефти
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается по основным биржевым индексам на фоне ощутимо упавшей в цене накануне нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск... ПРАЙМ, 24.03.2021
рынок акций, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается по основным биржевым индексам на фоне ощутимо упавшей в цене накануне нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,46%, до уровня 3451,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76% до 1424,71 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти сорта Brent после обвала накануне растет с утра в рамках коррекции, на 1,5%, до 61,7 доллара за баррель, хотя еще 15 марта она составляла 70 долларов.