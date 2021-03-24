МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается по основным биржевым индексам на фоне ощутимо упавшей в цене накануне нефти. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,46%, до уровня 3451,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76% до 1424,71 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти сорта Brent после обвала накануне растет с утра в рамках коррекции, на 1,5%, до 61,7 доллара за баррель, хотя еще 15 марта она составляла 70 долларов.