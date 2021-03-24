МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль на утренних торгах среды волатилен: доллар и евро после обновления максимумов перешли сейчас к снижению на нефти, корректирующейся вверх более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.

В начале торгов курс рубля символически рос — на 8 копеек к доллару и на 4 копейки к евро, затем резко ослаб. Доллар максимально поднимался к 76,98 рубля, выйдя на уровни ноября, евро преодолел отметку в 91 рубль, впервые с 25 февраля. Но к текущему моменту обе инвалюты перешли к снижению. Правительство выделило свыше 1,3 миллиарда рублей для регионов Сибири

В итоге на 10.12 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 8 копеек, до 76,31 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 90,26 рубля,

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,4%, до 61,6 доллара за баррель.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка в дальнейшем ожидает закрепления американской валюты в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля и попыток тестирования его верхней границы. При этом с точки зрения текущих уровней цен на нефть, на его взгляд, рубль продолжает выглядеть недооцененным, что в случае снижения санкционных рисков может привести к восстановлению его курса.

"Последний санкционный выпад США напомнил о рисках, но новых вводных не принес, хотя рынки уже настроились на худшее. Мы по-прежнему сомневаемся в выводе санкций на новый (жесткий) уровень, поэтому ждем возврата рубля к 73-74 рублям за доллар. Но спектр сценариев широк, и многие уходят в доллар, несмотря на высокий carry и растущую с осени санкционную премию в курсе. Риски санкций и роста ставки ЦБ ударили и по ОФЗ", — в свою очередь отмечает Дмитрий Полевой из "Локоинвеста".