МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 79,50 копейки, составив 76,1535 рубля, свидетельствуют данные биржи. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 75,3585 рубля за доллар.