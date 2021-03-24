МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в январе сократился на 69% по сравнению с декабрем прошлого года и составил 0,7 миллиарда в долларовом эквиваленте, говорится в материалах Банка России.

"В январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 69% и составил 0,7 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары снизился на 74%, на европейскую валюту — на 49%", — сообщил ЦБ. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

При этом объем покупки населением наличной валюты в банках по сравнению с декабрем уменьшился на 57% и составил 1 миллиард долларов. Долларов было куплено на 59% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 47%. В свою очередь, с валютных счетов физлица сняли 1,5 миллиарда долларов, что на 54% меньше, чем месяцем ранее.

Продано банкам было 0,6 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 30% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов сократились на 28%, европейской валюты — на 34%. На валютные счета физическими лицами было зачислено 1,1 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 50% меньше, чем месяцем ранее.

В сложившихся условиях уполномоченные банки существенно сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты, также делает вывод ЦБ. Так, ввезли они её в объеме 1,7 миллиарда долларов, что на 36% меньше, чем было месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 37%, европейской валюты — на 26%. А объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, уменьшился на 37% и составил 0,4 миллиарда долларов в эквиваленте.