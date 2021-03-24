МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цена акций "Норникеля" обновила минимум с ноября, отреагировав падением на дивидендные новости, падает в цене и крупный акционер ГМК — "Русал", свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 11.43 мск бумаги крупнейшего производителя никеля дешевеют на 2,7%, а ещё ранее в среду они обновили минимум с ноября прошлого года, опустившись на 4,16%, до 21 314 рубля. Акции "Русала" при этом дешевеют на 2,3%. Индекс Мосбиржи теряет 0,1%. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

"Интеррос" Владимира Потанина, один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды по итогам прошлого года и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году.

В июне Потанин уже предлагал крупнейшим акционерам "Норникеля", в том числе из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, отказаться от дивидендов в течение года и по его итогам ограничить финальные выплаты размером в 1 миллиард долларов. Позднее Потанин также назвал не нужным для развития "Норникеля" акционерное соглашение с другим основным акционером компании — "Русалом".