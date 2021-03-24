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Акции "Норникеля" обновили минимум с осени
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Цена акций "Норникеля" обновила минимум с ноября, отреагировав падением на дивидендные новости, падает в цене и крупный акционер ГМК — "Русал", свидетельствуют данные Мосбиржи. К... ПРАЙМ, 24.03.2021
россия, отчетность, норникель, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цена акций "Норникеля" обновила минимум с ноября, отреагировав падением на дивидендные новости, падает в цене и крупный акционер ГМК — "Русал", свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 11.43 мск бумаги крупнейшего производителя никеля дешевеют на 2,7%, а ещё ранее в среду они обновили минимум с ноября прошлого года, опустившись на 4,16%, до 21 314 рубля. Акции "Русала" при этом дешевеют на 2,3%. Индекс Мосбиржи теряет 0,1%.
"Интеррос" Владимира Потанина, один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды по итогам прошлого года и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году.
В июне Потанин уже предлагал крупнейшим акционерам "Норникеля", в том числе из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, отказаться от дивидендов в течение года и по его итогам ограничить финальные выплаты размером в 1 миллиард долларов. Позднее Потанин также назвал не нужным для развития "Норникеля" акционерное соглашение с другим основным акционером компании — "Русалом".