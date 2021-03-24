МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Минфином РФ возможные варианты корректировки механизма налогообложения купонного дохода по облигациям, заявил начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Никита Теплов.

"Мы пришли к ситуации, когда вы покупаете облигацию и выплачиваете накопленный купонный доход, но при этом в момент, когда вы получаете купонный доход, вы не можете уменьшить свой доход на сумму накопленного купонного дохода, который вы уплатили. Получается довольно странная ситуация, когда мы уплачиваем налог с дохода, который доходом не является", — заявил он, выступая на Международном финансовом форуме НФА.

"Очевидно, что из купонного дохода должен быть вычтен тот накопленный купонный доход, который мы уплатили первоначально при покупке облигации. При этом не надо забывать, что это правило имеет свои ограничения. Когда вы будите продавать облигацию или она будет погашаться, вы не сможете второй раз этот накопленный купонный доход учесть в уменьшении базы", — добавил Теплов. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

По его словам, также есть налоговой арбитраж между налогообложением вкладов и облигаций.

"У нас сейчас по новым правилам есть особый порядок обложения вкладов — миллион умножить на ключевую ставку Банка России, при этом ввели обложение облигаций, там такого формата предусмотрено не было. Поэтому мы сейчас обсуждаем с Минфином возможные варианты корректировки этого механизма", — сказал Теплов.

"Мы предложили два варианта: либо предусмотреть и для облигаций в том числе аналогичный порядок уменьшения налоговой базы, либо предусмотреть, возможно, некий новый имущественный вычет для доходов по вкладам и по облигациям в части 1 миллиона умноженного на ключевую ставку Банка России. Есть сложности в технической реализации и одного варианта, и второго. Пока этот вопрос обсуждается, но концептуально мы считаем, что правильно было бы эти порядки уравнять", — пояснил он.

Начиная с 2021 года, процентный доход по вкладам, превышающим 1 миллион рублей, облагается подоходным налогом. Декларировать эти доходы не придется, поскольку всю необходимую информацию налоговики получат от банков. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году на основе налоговых уведомлений. Кроме того, облагаются НДФЛ все доходы граждан по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также по долговым корпоративным бумагам российских эмитентов.