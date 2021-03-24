МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в среду, сигнализируя о возможной коррекции сегодня на американских рынках после их заметного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,31%, до 32404 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 13106,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 3913,88 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность возобновления роста на рынках акций США после того как днем ранее основные индексы упали на макростатистике, которая оказалась хуже прогноза. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Теперь трейдеры ждут новых статданных и выступления представителей минфина США и ФРС. В частности, во вторник глава ФРС США Пауэлл сказал на заседании комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса, что не думает, что пакет поддержки экономики окажет большое или устойчивое влияние на инфляцию. Он также подчеркнул, что регулятор может при необходимости ослабить растущее ценовое давление. Теперь инвесторы ждут новых комментариев от председателя ФРС и министра финансов Джанет Йеллен на слушаниях в комитете сената в среду.

Участники торгов также ждут, что исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в стране за март, а также индекса PMI в области промышленного производства и в сфере услуг в США. Аналитики прогнозируют значение индекса PMI в промышленности на уровне 59,3 пункта после 58,6 пункта месяцем ранее, а в сфере услуг — 60 пунктов после 59,8 пункта в феврале.

Определенное внимание трейдеры обратили на корпоративные новости. Так, акции американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, растут в цене на предварительных торгах на 4,8% после того, как компания объявила план расширения производства начиная с инвестиций в размере около 20 миллиардов долларов в строительство двух новых заводов в Аризоне.