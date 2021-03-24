МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля восстанавливает позиции в рамках коррекции. Доллар и евро вернулись на уровни 76 рублей и 90 рублей, соответственно.

Рост рынка нефти, а также некоторых "развивающихся валют" поддерживают восстановление курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 26 копеек, до 76,13 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 90,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар поднимался до 76,98 рубля (максимума с 16 ноября 2020 года), евро — до 91,19 рубля (максимума с 4 февраля). Затем, в ходе коррекции доллар опускался до 75,70 рубля, евро — до 89,62 рубля. Цены на нефть корректируются после обвала днем ранее

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта уверенно отскакивает вверх после инерционного обновления с утра очередных многомесячных минимумов.

Основным фактором, как и в последние дни остается динамика рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent прибавляет сейчас 2,7%, до 62,4 доллара за баррель сорта Brent после падения накануне до 60,27 доллара — минимума с 9 февраля. Инвесторы также ожидают еженедельных данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Ожидается, что запасы сырья за прошедшую неделю снизились на 0,9 миллиона баррелей, до 499,9 миллиона.

Текущий отскок вверх также поддерживается новостями о сухогрузе, севшем на мель и заблокировавшем Суэцкий канал.

Впрочем, новость, по всей видимости, будет иметь краткосрочный характер, тогда как общий фон для рынка нефти сохраняется преимущественно негативным ввиду сложной эпидемиологической обстановки в мире, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". В европейском регионе сохраняются угрозы новых локдаунов: в частности, в Германии карантин был продлен до 18 апреля, а в Нидерландах — почти на месяц, добавляет он.

Большинство "развивающихся валют" и фондовых рынков пока преимущественно повышаются к доллару на фоне коррекционных настроений на рынках.

Поддержкой рублю выступает пик налогового периода (25 марта). Общие мартовские платежи составляют 2,654 триллиона рублей, что почти на 70% выше февральского показателя.

Пока доллар и евро теряют к рублю 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

ПРОГНОЗЫ

Неопределенность с новыми антироссийскими санкциями по-прежнему оказывает на рублевые активы негативное влияние, но оно постепенно ослабевает на фоне отсутствия новостей по данной теме, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Российский долговой рынок после десяти нисходящих сессий наконец-то нашел силы для коррекционной попытки. Если мировые рынки продолжат рост, а санкционный фактор не проявит себя, рубль способен сформировать более серьезное восстановление. Ближайшими целями коррекции доллара может выступить отметка 75,3 рубля, у евро промежуточная поддержка находится на уровне 89,3 рубля", — оценил он.

Санкционная премия в курсе доллара к рублю уверенно повышалась с ноября прошлого года, сейчас достигая, в среднем, 4-6%, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Ее рост до исторических максимумов (при прочих равных) на фоне усиления санкционных страхов может ослабить рубль еще на 2-3%, тогда как нормализация обстановки вернет курс к 73-74 рублям за доллар", — рассказал он.