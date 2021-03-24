АНКАРА, 24 мар — ПРАЙМ. Падение курса турецкой лиры не является показателем, отражающим состояние экономики Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в Анкаре в среду.

Курс лиры по отношению к доллару упал в понедельник на 17% после решения Эрдогана о смене главы Центробанка страны, в ходе торгов показатель поднимался до 8,34 лиры за доллар. По состоянию на 14.00 мск среды курс составлял 7,98 лиры за доллар.

"Колебания рынков за последние несколько дней, безусловно, не отражают основы экономики Турции, ее реальную динамику и потенциал. Турецкая промышленность снова продемонстрировала свое сопротивление и силу. Показатели в финансовом секторе указывают на то, что у нас более надежная структура, чем во многих развитых и развивающихся странах", — сказал Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

Он обратился к гражданам с призывом не держать золото и валюту дома.

"Я призываю граждан вкладывать валюту и золото в различные финансовые структуры, в экономику и производство. Финансовые учреждения предлагают своим клиентам альтернативы золоту и валютам, которые могут обеспечить доходность", — сказал турецкий лидер.

Падение курса турецкой валюты связано с решением президента страны об отставке главы Центробанка Наджи Агбала после того, как регулятор в четверг повысил с 17 до 19% учетную ставку. На эту должность был назначен Шахап Кавджиоглу.

До этого Эрдоган заменял главу Центробанка страны в ноябре 2020 года, после того, как турецкая лира за предыдущие два месяца обесценилась с 7,45 до 8,59 за доллар США. Агбал заменил на этом посту Мурата Уйсала, который был назначен главой Центробанка в июле 2019 года. Отставку его предшественника Мурата Четинкайя Эрдоган объяснил тем, что тот не выполнял указания о снижении процентной ставки.