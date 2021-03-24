МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в среду коррекционно поднимаются после снижения почти на 1% днем ранее, а также на фоне удорожания нефти, кроме того, инвесторы ожидают макростатистику по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,63%, до 32627,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13252,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3929,2 пункта. Туроператоры дали прогноз по ценам на отдых в Турции

Днем ранее индексы закрылись снижением на 0,8-1,1%. Такая динамика была связана с настроениями ухода от риска из-за опасений по коронавирусу, а также негативной статистикой по рынку недвижимости в США.

Поддерживает торги также удорожание нефти. В ходе торгов нефтяные котировки понимаются на 3%, что поддерживает акции энергетических компаний страны. Бумаги ConocoPhillips растут в цене на 3%, Chevron — на 1,7%, Exxon Mobil — на 2,5%.

Участники торгов ждут данных о деловой активности в США. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности (PMI) в стране в области промышленного производства, по предварительной оценке, в марте вырос до 59,3 пункта в 58,6 пункта в феврале, в сфере услуг — до 60 пунктов с 59,8 пункта месяцем ранее.

В ходе торгов акции американской Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, растут в цене на 3,3% после того, как компания объявила план расширения производства начиная с инвестиций в размере около 20 миллиардов долларов в строительство двух новых заводов в Аризоне.