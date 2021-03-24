МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снижается по индексу Мосбиржи на корпоративных историях, в то же время поддержку отечественному рынку оказывают акции нефтегазового сектора, растущие на отскоке цен на нефть вверх, следует из данных торгов. Эксперт спрогнозировал курс рубля в разных санкционных сценариях

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.52 мск снижался на 0,06%, до 3465 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1432,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек, до 76,23 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 90,1 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,19% — до 62,73 доллара за баррель.

"В целом после небольших распродаж предыдущего дня на рынок вернулось относительное затишье. Нефть начала дорожать, что позитивно сказалось на бумагах нефтегазового ядра рынка. Даже акции "Газпрома" повышались…, игнорируя продолжающиеся американские уговоры Германии с целью отказа последней от проекта "Северный поток-2", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Цена акций "Норникеля" обновила минимум с 24 ноября, отреагировав падением на дивидендные новости, падает в цене и крупный акционер ГМК — "Русал". К текущему моменту бумаги крупнейшего производителя никеля дешевеют на 4,35%, а ранее в среду они обновили минимум с ноября прошлого года, опустившись на 4,61%, до 21 214 рубля. Акции "Русала" при этом дешевеют на 2,04%.

"Интеррос" Владимира Потанина, один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды по итогам прошлого года и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году.

В свою очередь, представитель "Русала", другого крупнейшего акционера "Норникеля", заявил РИА Новости, что акционерное соглашение с "Интерросом" Владимира Потанина по "Норникелю" не может пересматриваться в отрыве от анализа работы менеджмента компании, между акционерами существует нормальный рабочий диалог, и соглашение должно обсуждаться именно в его рамках.

Перспектива идеи "Интерроса" достаточно слабая, поскольку "Русал" регулярно отказывался от каких-либо изменений в дивидендной политике, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Компания кровно заинтересована в получении дивидендных выплат, которые позволяют алюминиевой компании управлять своим значительным долгом, напоминает он.

Также в лидерах снижения – акции "Эн+ Групп (-3,37%), "Аэрофлота" (-2,92%), ТМК (-1,74%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 1,67%, обыкновенные акции – на 1,32%), акции Polymetal (-1,55%), расписки "Ленты" (-1,33%) и акции "Полюса" (-1,18%).

В лидерах роста – низколиквидные акции "Белуги" (27,31%), акции "ВСМПО-Ависма" (2,77%), "Лукойла" (2,75%), бумаги "Татнефти" (префы растут на 2,7%, обыкновенные акции – на 1,92%), акции ПИКа (2,21%), а также акции "Акрона" (1,36%), "Магнита" (1,33%), привилегированные акции "Башнефти" (1,24%) и TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,21%). S&P улучшило прогноз по росту ВВП США в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

До конца дня наиболее вероятно продолжение негативной динамики: целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи — 3430-3535 пунктов, считает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на вчерашней вершине 3483 пункта, у индекса РТС — на отметке 1445 пунктов, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Если мировые рынки покажут рост, а санкционный фактор не проявит себя, мы можем уже сегодня протестировать эти технические препятствия, добавляет он.