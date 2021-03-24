МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду вечером продолжает опускаться из-за рисков вокруг пандемии в Европе после достижения самого низкого уровня с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в США за неделю выросла

По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1822 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1849 доллара. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,1812 доллара — минимума с конца ноября. Курс доллара к иене рос до 108,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,22%, до 92,54 пункта.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса в Европе продолжает оставаться тревожной. Карантинные меры были ужесточены во Франции и Германии. В частности, во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля.

Не смогла поддержать евро сильная внутренняя статистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до максимума с сентября в 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта. Кроме того, PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте подскочил до исторического максимума в 62,4 пункта с 57,9 пункта в феврале. Оба показателя оказались сильнее ожиданий.

Инвесторы продолжают ожидать важную статистику по США в четверг. В этот день будет опубликована окончательная оценка динамики ВВП страны за прошлый год: по первой и второй оценкам экономика страны опустилась в 2020 году на 3,5%. За четвертый квартал, по первой оценке, ВВП США поднялся на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), по второй — на 4,1%.