МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля стабилен к доллару и прибавляет к евро, растеряв дневной коррекционный рост.

Рост рынка нефти, а также некоторых "развивающихся валют" продолжает поддерживать курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.22 мск снижался на 1 копейку, до 76,38 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 90,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар поднимался до 76,98 рубля (максимума с 16 ноября 2020 года), евро — до 91,19 рубля (максимума с 4 февраля). Затем, в ходе коррекции доллар опускался до 75,70 рубля, евро — до 89,62 рубля. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта попыталась в среду отскочить вверх после сильного падения накануне и инерционного обновления с утра очередных многомесячных минимумов.

Основным фактором, как и в последние дни, остается динамика рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent прибавляет сейчас 4,2%, до 63,4 доллара за баррель сорта Brent после падения накануне до 60,27 доллара — минимума с 9 февраля. Инвесторы отыгрывают новости о сухогрузе, севшем на мель и заблокировавшем Суэцкий канал.

Инцидент может затронуть десять танкеров, заполненных в целом 13 миллионами баррелей нефти. Это может способствовать образованию дефицита топлива в различных регионах, говорят эксперты.

Большинство "развивающихся валют" и фондовых рынков пока преимущественно повышаются к доллару на фоне коррекционных настроений на рынках после падения на фоне ухудшения накануне настроений инвесторов из-за опасений в связи с распространением коронавируса.

Поддержкой рублю выступает пик налогового периода, приходящийся на завтра, когда банки активно традиционно перечисляют налоги в бюджет. Общие мартовские платежи составляют 2,654 триллиона рублей, что почти на 70% выше февральского показателя.

На таком фоне доллар мало меняется к рублю, евро снижается на 0,2%. Рублевая цена нефти поднялась к уровню 4,85 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть ускорила рост после публикации данных минэнерго США

ПРОГНОЗЫ

Неопределенность с новыми антироссийскими санкциями по-прежнему оказывает на рублевые активы негативное влияние, но оно постепенно ослабевает на фоне отсутствия новостей по данной теме, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Впрочем, до появления какой-либо конкретики по новым санкциям, российской валюте будет трудно развить более устойчивое повышение, считает он.

Согласно техническому анализу, до закрепления курса доллара ниже 75,7 рубля, ожидается по меньшей мере еще одна атака "быков" на уровень 77 рубля, оценил Бабин.

До конца недели давление на рубль может оставаться значительным, и не стоит ожидать его быстрой коррекции вверх, считает Максим Петроневич из банка "Открытие".

"Поддержка рубля, обусловленная налоговым периодом, будет постепенно снижаться. В этих условиях динамика курса рубля будет определяться ожиданиями по санкциям. С высокой вероятностью курс останется вблизи наблюдаемого уровня 76 рублей за доллар", — добавил он.