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https://1prime.ru/Financial_market/20210324/833313498.html
Золото дорожает после двух дней снижения
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Стоимость золота растет в среду вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на... ПРАЙМ, 24.03.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,2 доллара, до 1729,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,2%, до 25,277 доллара за унцию.
Цена на золото опускалась две торговые сессии подряд, находясь под давлением роста курса доллара и высокой доходности гособлигаций. Теперь же стоимость драгметалла восстанавливается.
Кроме того, спрос на золото, которое считается активом-"убежищем", немного растет на фоне неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом в Европе. Во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля. Подобные меры замедляют темпы роста экономики.