МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. Рубль к вечеру теряет часть роста

По состоянию на 18.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,2 доллара, до 1729,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,2%, до 25,277 доллара за унцию.

Цена на золото опускалась две торговые сессии подряд, находясь под давлением роста курса доллара и высокой доходности гособлигаций. Теперь же стоимость драгметалла восстанавливается.

Кроме того, спрос на золото, которое считается активом-"убежищем", немного растет на фоне неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом в Европе. Во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля. Подобные меры замедляют темпы роста экономики.