МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне возвращения цены нефти к уровням понедельника и стабилизации котировок рубля к доллару, следует из данных торгов. Рубль к вечеру теряет часть роста

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,52%, до 3485,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1437,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.44 мск снижался на 23 копейки, до 76,16 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 90,13 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,79% — до 64,31 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – низколиквидные акции "Белуги" (28,74%), акции "Лукойла" (4,08%), "Новатэка" (3,67%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 3,14%, обыкновенные акции – на 3,29%), акции ПИКа (2,9%), а также привилегированные акции "Башнефти" (2,23%), акции НЛМК (2,13%), "Северстали" (1,21%) и акции "Алросы" (1,74%).

Цена акций "Норникеля" обновила минимум с 24 ноября, отреагировав падением на дивидендные новости, падает в цене и крупный акционер ГМК — "Русал". К закрытию основных торгов бумаги крупнейшего производителя никеля подешевели на 3,69%, а еще ранее в среду они обновили минимум с ноября прошлого года, опустившись на 4,61%, до 21 214 рубля. Акции "Русала" при этом опустились на 1,59%.

"Интеррос" Владимира Потанина, один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды по итогам прошлого года и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году.

В свою очередь, представитель "Русала", другого крупнейшего акционера "Норникеля", заявил РИА Новости, что акционерное соглашение с "Интерросом" по "Норникелю" не может пересматриваться в отрыве от анализа работы менеджмента компании, между акционерами существует нормальный рабочий диалог, и соглашение должно обсуждаться именно в его рамках.

Также в лидерах снижения – акции "Эн+ Групп (-3,85%), ОВК (-3,78%), бумаги "Мечела" (префы снизились на 1,74%, обыкновенные акции – на 2,5%), акции "Аэрофлота" (-2,78%), "Обувь России" (-1,51%), а также акции ТМК (-1,47%) и акции ОГК-2 (-1,29%). "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов смогли выйти в плюс, при этом рублевый индикатор сохраняет поддержку 3450 пунктов, указывая на возможное улучшение технической картины на рынке, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Долларовый РТС приостановил снижение у 1420 пунктов и по-прежнему смотрится слабее ввиду динамики рубля, указывает она.

"Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3540 пунктов", — добавляет аналитик.

"Внешний фон немного улучшился. Индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе ЕС и его ключевых стран за март вышли лучше ожиданий. Цены на нефть демонстрируют сильный гэп вверх на фоне новостей о том, что в Суэцком канале прервалось сообщение из-за севшего на мель большого судна-контейнеровоза", — отмечает Александр Бахтин из "БКС мир инвестиций".

Индекс Мосбиржи в четверг останется в диапазоне 3400-3500 пунктов, прогнозирует аналитик.