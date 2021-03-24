МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на фоне подорожания нефти

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,35%, до 7,45 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 3,64%, до 199,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 3,02%, до 81,3 доллара, "Газпрома" — на 0,55%, до 5,87 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,84%, до 24,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,94%, до 28,06 доллара, "Северстали" — на 3,82%, до 18,11 доллара, расписки НЛМК подешевели на 4,11%, до 28,02 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1,16%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 1,89%, до 15,1 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,35%, до 56,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,22%, до 8,92 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,33%, до 14,89 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,62%, до 3,23 доллара.