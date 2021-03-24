Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне преимущественно ростом
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,35%, до 7,45 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 3,64%, до 199,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 3,02%, до 81,3 доллара, "Газпрома" — на 0,55%, до 5,87 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,84%, до 24,1 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,94%, до 28,06 доллара, "Северстали" — на 3,82%, до 18,11 доллара, расписки НЛМК подешевели на 4,11%, до 28,02 доллара.
Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1,16%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 1,89%, до 15,1 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,35%, до 56,7 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,22%, до 8,92 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,33%, до 14,89 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,62%, до 3,23 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210324/833313888.html