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https://1prime.ru/Financial_market/20210324/833314149.html
Американские биржи закрылись снижением второй день подряд
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Биржи США в среду снизились второй день подряд, причем высокотехнологичный индекс NASDAQ упал на 2%, свидетельствуют данные торгов. Если промышленный индекс DJIA снизился чисто... ПРАЙМ, 24.03.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 24 мар — ПРАЙМ. Биржи США в среду снизились второй день подряд, причем высокотехнологичный индекс NASDAQ упал на 2%, свидетельствуют данные торгов.
Если промышленный индекс DJIA снизился чисто номинально на 0,01%, до 32420,91 пункта, то индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,55%, до 3889,19 пункта, а NASDAQ рухнул на 2,01%, до 12961,89 пункта.
Днем ранее индексы закрылись снижением на 0,8-1,1%. Такая динамика была связана с настроениями ухода от риска из-за опасений по коронавирусу, а также негативной статистикой по рынку недвижимости в США.