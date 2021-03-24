ВАШИНГТОН, 24 мар — ПРАЙМ. Биржи США в среду снизились второй день подряд, причем высокотехнологичный индекс NASDAQ упал на 2%, свидетельствуют данные торгов. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

Если промышленный индекс DJIA снизился чисто номинально на 0,01%, до 32420,91 пункта, то индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,55%, до 3889,19 пункта, а NASDAQ рухнул на 2,01%, до 12961,89 пункта.

Днем ранее индексы закрылись снижением на 0,8-1,1%. Такая динамика была связана с настроениями ухода от риска из-за опасений по коронавирусу, а также негативной статистикой по рынку недвижимости в США.