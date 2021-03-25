МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России интересуется обсуждениями биржевого рынка в социальных сетях с точки зрения оценки их влияния на торги, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Банк России предложил наказание для телефонных мошенников

"И у нас инвесторы могут в интернет-пространстве обсуждать ситуацию на рынке и свои возможные действия. Но грань между законными и незаконными действиями здесь очень тонкая. Поэтому подобные обсуждения в социальных сетях интересуют нас с точки зрения оценки: какое влияние это может оказывать на торги, и может ли это привести к аномальному ценообразованию на рынке", — сказал он.

Глава департамента напомнил, что скоординированные операции с финансовыми инструментами могут рассматриваться как операции по предварительному соглашению, что по закону является одной из форм манипулирования рынком. Хотя, естественно, выводы можно делать только после тщательного изучения ситуации, ее проверки, добавил Лях.

"На потребности в знаниях и информации о финрынке появилось много "фаст-фудной" аналитики – в телеграм-каналах, соцсетях. Ее основное отличие в том, что предлагаются практически готовые, быстрые и якобы беспроигрышные решения. Причем такие рекомендации, в отличие от аналитических продуктов серьезных компаний, где всегда указано авторство, зачастую анонимны. Кто за ними стоит – какой человек, с какими опытом и знаниями, с какими целями – непонятно", — также отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.