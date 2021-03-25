МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель) -12,9 -11,9
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
12:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
12:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
12:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
12:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
12:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
14:20 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 33,4% 4,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4к2020) 3,7% 2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 770 тыс 730 тыс
17:10 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
20:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.03) 580,4 млрд долл (на 12.03)  
  RUB АЛРОСА — Наблюдательный совет (экологическая политика в новой редакции)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (вопрос о реализации непрофильных активов)    