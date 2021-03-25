События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 марта
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель)
|-12,9
|-11,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|12:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|12:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|12:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|14:20
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|33,4%
|4,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4к2020)
|3,7%
|2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|770 тыс
|730 тыс
|17:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.03)
|580,4 млрд долл (на 12.03)
|RUB
|АЛРОСА — Наблюдательный совет (экологическая политика в новой редакции)
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (вопрос о реализации непрофильных активов)
https://1prime.ru/Financial_market/20210325/833315478.html