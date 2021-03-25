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https://1prime.ru/Financial_market/20210325/833315865.html
Российский рынок акций снижается на дешевеющей нефти
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга слегка снижается по основным биржевым индексам на фоне дешевеющей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на... ПРАЙМ, 25.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга слегка снижается по основным биржевым индексам на фоне дешевеющей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,3%, до уровня 3475 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1435 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти падает на 1,7%, до 63,3 доллара за баррель по марке Brent.