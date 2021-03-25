МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга слегка снижается по основным биржевым индексам на фоне дешевеющей нефти. Рубль слабо укрепляется к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,3%, до уровня 3475 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1435 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти падает на 1,7%, до 63,3 доллара за баррель по марке Brent.