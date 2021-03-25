МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно на росте опасений относительно влияния ситуации с коронавирусом на развитие экономики, свидетельствуют данные торгов. Мишустин оценил ситуацию c коронавирусом в России

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3363,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2166,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 27899,61 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,4%, опустившись до 3008,33 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,17%, до 6790,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,14%, до 28729,88 пункта.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает вызывать беспокойства на рынках. Ряд стран был вынужден ввести ограничительные меры, что препятствует восстановлению экономики. Так, во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля.

Аналитики KGI Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что в краткосрочной перспективе рынок может остаться под давлением опасений инвесторов относительно ввода ограничений в Европе и их влияния на темпы восстановления мировой экономики.

В то же время японский Nikkei коррекционно вырос почти на 1% после нескольких дней активного снижения. По итогам предыдущих четырех торговых сессий индекс упал на 6%.