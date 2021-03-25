МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ снизилась в 1,5 раза

По состоянию на 11.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,07% — до 7,45 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,5%, до 198,4 доллара, "Лукойла" — на 0,55%, до 80,85 доллара. Бумаги "Газпрома" оставались на уровне прошлого закрытия в 5,87 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,73%, до 24,27 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,48% — до 27,93 доллара, "Северстали" — росли на 0,24%, до 18,45 доллара, НЛМК — на 0,07%, до 28,44 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,1% — до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,53%, до 15,02 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,79% — до 56,25 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,06% — до 8,93 доллара, "Магнита" — на 0,6%, до 14,98 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,85%, до 3,25 доллара.